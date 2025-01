In einem Froser Einfamilienhaus haben am Freitagvormittag einige Akten Feuer gefangen. Die Kameraden der Seeland-Wehr konnten Schlimmeres verhindern.

„Rauchwarnmelder retten Leben“: Feuerwehr hat Kleinbrand in Frose schnell im Griff

Die Feuerwehr hatte den Kleinbrand in Frose schnell unter Kontrolle. Menschen sind nicht zu Schaden gekommen.

Frose/MZ - Glück im Unglück hatte eine Froser Familie, in deren Einfamilienhaus an der Nachterstedter Straße am Freitagvormittag ein Brand ausgebrochen ist. „Vorm Kamin haben einige Dinge Feuer gefangen. Der Angriffstrupp hat das gelöscht“, erklärt Einsatzleiter Jens Hohmann und zeigt auf verkohlte Akten, die die Feuerwehrleute – alle mit Atemschutzgerät ausgestattet – aus dem Haus geholt haben. Die Bewohner hätten mit dem Löschen sogar schon angefangen, erzählt Hohmann weiter.