Räuberischer Diebstahl in Aschersleben: Polizei sucht weiter nach Täter

Nach räuberischem Diebstahl in einem Discounter in Aschersleben sucht die Polizei nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter.

Aschersleben/MZ - Die Polizei des Salzlandkreises sucht nach einem jungen Mann, welcher am 22. August 2022 in einem Discounter in der Staßfurter Höhe einen räuberischen Diebstahl begangen hat. Nachdem der Mann beim Ladendiebstahl gestellt wurde, verblieb er durch Gewaltanwendung gegen die Marktleiterin im Besitz des Diebesgutes und flüchtete. Die Marktleiterin wurde durch einen Sturz am Knie verletzt.

Der Geflüchtete wurde von der Überwachungskamera des Marktes erfasst. Alle bisher geführten Ermittlungen führten jedoch nicht zur Aufklärung der Straftat.

Die auf den Fotos abgebildete Person ist somit des räuberischen Diebstahls dringend tatverdächtig.

Wer kennt die abgebildete Personen? Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der Person geben?

Alle sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471-3790 entgegen.