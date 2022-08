Rätsel um Foto der Ascherslebener Jungenklasse ist gelöst

Aschersleben/MZ - „Ich sehe das Bild in der Zeitung und denke: Das ist doch deine Klasse!“ Erkannt hat sich Rolf Offenborn auf dem historischen Schulfoto, das ein Ascherslebener auf seinem Dachboden gefunden hat. Und der es gern an jemanden abgeben möchte, dem das historische Zeitzeugnis wichtig ist. Doch Offenborn hat sein eigenes Exemplar. „Das war in meinem Fotoalbum“, sagt der Ascherslebener, der es extra in die MZ-Redaktion mitgebracht hat.