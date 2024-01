Christiane Reinäcker ist Naturschutz- und Waldbrandbeauftragte beim Landeszentrum Wald. Was die gebürtige Ascherslebenerin mit der Heimat verbindet.

Christiane Reinäcker kam mit kleinen Doulasien aus dem Betreuungsforstamt Flechtingen vom Landeszentrum Wald in Kindergärten ihrer alten Heimat.

Aschersleben/MZ. - Kurz vor Weihnachten war Christiane Reinäcker in vielen Kindergärten der Region, um kleine Douglasien mit den Kindern zu pflanzen, die irgendwann als Weihnachtsbäume dienen könnten. Dass die 53-jährige Funktionsingenieurin für Öffentlichkeitsarbeit und Natur- und Waldbrandschutz vom Landeszentrum Wald in Flechtingen dabei auch in ihrer alten Heimat Aschersleben war, freute sie natürlich besonders. Mit Aschersleben ist und bleibt sie verbunden. Hier ist sie aufgewachsen und zur Schule gegangen.