Prüfung für Ascherslebener Kinderfeuerwehren soll in Winningen stattfinden

Winningen/MZ - Alle Kinderfeuerwehren der Stadt Aschersleben werden am 1. April in Winningen erwartet. Wie die Leiterin der Kinderfeuerwehr des Ortsteils, Yvonne Lorbeer, in der jüngsten Ortschaftsratssitzung sagte, sollen die Kinder Prüfungen für die sogenannte Kinderflamme ablegen. Die Kinderflamme ist laut Wikipedia ein Ausbildungsnachweis, der in Form eines Abzeichens für die Mitglieder der Kinderfeuerwehren in Deutschland verliehen wird. Dieses gibt es in mehreren Stufen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.