Magdeburg/Aschersleben/MZ. - Das Bild am Magdeburger Landgericht hat sich am Montag gewandelt. Ayman Al A., der bisher in Handschellen vorgeführt wurde, kommt pünktlich und ohne Justizbeamte an seiner Seite in den Gerichtssaal. Weil die Kernaussagen der Geschädigten widersprüchlich waren, wurde der Haftbefehl am Freitag aufgehoben.