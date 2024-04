Weiterhin Entsorgungsprobleme Problem Altglas-Container: Anwohner beklagen wiederholt Zustände an Stellplätzen in Aschersleben

Zum wiederholten Mal türmen sich Gläser und Flaschen an den Entsorgungscontainern in Aschersleben und auch im Seeland. Was der Entsorger zu den Zuständen sagt.