Ute und Martin Behrens kamen 1983 als Prinzenpaar in den Cochstedter Karneval-Verein. Warum sie dabeigeblieben sind.

Karneval in Cochstedt

Cochstedt/MZ - In ein paar Tagen wird auch in Cochstedt der Höhepunkt der fünften Jahreszeit gefeiert. Der Karneval-Verein lädt zu drei Veranstaltungen ein. Und dabei sein werden auch Ute und Martin Behrens. Sie sind seit 1983 Mitglied im Cochstedter Karneval-Verein - also mittlerweile genau 40 Jahre.