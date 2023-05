Steffen Wernicke hat eine Bratwurst für Aschersleben kreiert - die „Westerberger“. Was in der Geschmacksbombe steckt.

Aschersleben/MZ - Sie schmeckt herzhaft und würzig, ist locker gestopft, relativ kurz und dafür aber eher dick. Worum es geht? Um die neue Kreation von Steffen Wernicke, dem Chef-Koch der Villa Westerberge. Der Meisdorfer arbeitet seit vergangenem Jahr in dem Hotel am Rande der Stadt und hatte gemeinsam mit seinem Chef Martin Lampadius eine köstliche Idee. „Warum nicht eine eigene Bratwurst kreieren, die dann zum Beispiel in der Biergarten-Saison der Villa Westerberge verkauft werden kann?“, sagt Steffen Wernicke. Als gelernter Fleischer und Koch wisse er schließlich, was er tue. „So ein Rezept hat man dann einfach im Kopf. Schön, dass ich das hier umsetzen kann.“