Nachdem Unbekannte in eine Nachterstedter Gartenlaube eingebrochen sind und etliche elektrische Geräte entwendet haben, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben.

Eine Gartenlaube in Nachterstedt ist von Unbekannten ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachterstedt/MZ - Eine Gartenlaube in Nachterstedt ist von Dieben ausgeraubt worden. Wie die Polizei des Salzlandkreises informiert, hatten sich die Täter im Zeitraum zwischen Sonnabendmittag und Montagmittag Zutritt zu einem Gartengrundstück im Bereich der Thomas-Müntzer-Straße verschafft.

Von der Gartenlaube und dem angrenzenden Schuppen seien jeweils die Türen aufgebrochen worden, informiert Norman Braun, leitender Einsatzbeamter vom Dienst, in einer Mitteilung. Gestohlen wurden elektrische Gartengeräte sowie ein Fernseher und ein WLAN-Router.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.