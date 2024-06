Die Polizei hat im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Magdeburg am Wochenende „gefährliche Ort“ verstärkt kontrolliert. Auch in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Magdeburg wurde in der vergangenen Woche die Polizeipräsenz erhöht. Das geht aus einer Pressemitteilung des Direktionsbüros der Inspektion hervor. Wie es weiter heißt, wäre in diesem Zusammenhang die Zahl der Orte, an denen der Polizei besondere Kontrollmöglichkeiten obliegen, auf 14 erhöht worden.

Auch die Ascherslebener Herrenbreite inklusive Bahnhofsvorplatz sowie geringe Teile der angrenzenden Straßen ist offiziell als „gefährlicher Ort“ eingestuft und zählt damit zu diesen 14 Bereichen „mit besonderer polizeilicher Kontrollintensität“.

Verstärkte Kontrollen

Wie es weiter heißt, wären in den 14 Bereichen sowie in der Waffenverbotszone in Magdeburg am Freitag und Sonnabend im Zuge der Präsenzerhöhung auch polizeiliche Maßnahmen durchgeführt worden. Die Kontrollen erfolgten von den Polizeibeamten der eigenen Polizeireviere, des Zentralen Einsatzdienstes der Polizeiinspektion Magdeburg und der Polizeiinspektion Zentrale Dienste.

Insgesamt kontrollierten die Polizisten am vergangenen Freitag und Sonnabend 212 Personen und durchsuchten 233 mitgeführte Sachen. Die Bevölkerung hätte sich den Polizeibeamten und den durchgeführten Maßnahmen gegenüber aufgeschlossen und verständnisvoll gezeigt. Die Polizei zieht ein positives Fazit der größtenteils als Fußstreifen durchgeführten Kontrollen.

Welche Vergehen auf der Ascherslebener Herrenbreite und in deren unmittelbarer Umgebung festgestellt oder gar geahndet wurden, findet keine explizite Erwähnung im Polizeibericht.