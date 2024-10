Aufgrund einer starken Sonneneruption konnten über Aschersleben Polarlichter mit bloßem Auge gesehen werden. Auch in den kommenden Tagen besteht weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit, dieses Spektakel zu erleben.

Beeindruckendes Schauspiel: Polarlichter in der Nacht zu Freitag über Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Es war auf einschlägigen Seiten im Internet vorhergesagt worden: Eine große Sonneneruption am 9. Oktober lässt die Möglichkeit auch wieder in unseren Breiten steigen, Polarlichter zu entdecken. Diesmal wurde die Wahrscheinlichkeit sogar mit 100 Prozent angegeben.

Und wer am Donnerstagabend den Blick in Richtung Norden lenkte, konnte auch über Aschersleben und der Umgebung immer wieder das Leuchten am Himmel sogar mit bloßem Auge gut erkennen - von blutrot bis neongrün.

Polarlichter: Magisches Leuchten am Himmel über Aschersleben

In der späteren Nacht zogen dann allerdings Wolken auf und als sich die Sterne später wieder zeigten, war das farbenprächtige Schauspiel am Himmel vorüber.

Aber auch in den nächsten Tagen soll es aufgrund erhöhter Sonnenaktivität in der Region weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, Polarlichter zu beobachten.