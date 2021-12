Pinguine auf großer Tour auch in Aschersleben

Mit seiner Aktion will Lichtkünstler Jörn Hanitzsch in der jetzigen Zeit gute Laune verbreiten.

35 bunt leuchtende Pinguine auf sieben rollenden Untersätzen machten am Donnerstagvormittag in Aschersleben Station und sorgten mit ihrem Aufzug für eine besondere Art vorweihnachtlicher Stimmung. Auf dem Holzmarkt legten die bunten Gesellen gemeinsam mit ihrem Schöpfer, dem Lichtkünstler Jörn Hanitzsch, eine kurze Pause ein. Anschließend rollte der Zug im gemächlichen Schritttempo weiter in Richtung Wochenmarkt.

Die Pinguinwanderung war vor drei Tagen in Cottbus gestartet, um auf ihrem Weg - trotz der angespannten Corona-Situation - möglichst viel gute Laune zu verbreiten. „Wenn nichts mehr geht - Pinguine gehen immer“, ist sich Jörn Hanitzsch sicher. Ziel sei es, in ungefähr sieben Tagen in Boltenhagen an der Ostsee anzukommen. Bisherige Stationen waren am Mittwoch unter anderem Kassel und Wernigerode.