Pflanzentauschbörse und Ausstellung: Wie in Schackstedt Kunst auf Kräuter trifft

Schackstedt/MZ - Jeden letzten Sonntag des Monats bietet der Verein „Natur und Handwerk“ Veranstaltungen in seinem Schaugarten in Schackstedt an. Von Vorträgen über Lieder- und Tanzabende bis hin zu Handarbeitstreffen ist das Spektrum breit. Für die diesjährige Frühjahrsausgabe der beliebten Pflanzentauschbörse wurde sich aber etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie wurde durch eine Ausstellungseröffnung ergänzt. Denn seit Sonntag sind Werke des Künstlers Peter Fischer Blessin im Vereinshaus im Bellebener Weg zu sehen.