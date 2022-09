Pathologische Untersuchung: Bei Tiger Karim fehlten mehrere Bandscheiben

Aschersleben/MZ - Am Dienstagabend musste Karim, der letzte weiße Tiger des Ascherslebener Zoos, eingeschläfert werden. Nun liegen die ersten Ergebnisse der pathologischen Untersuchung der Großkatze vor. „Das, was wir vermutet haben, wurde bestätigt“, erklärt der für den Ascherslebener Zoo zuständige Tierarzt Jens Thielebein nach einem Telefonat mit der Pathologie in Leipzig. Danach habe es Veränderungen an der Wirbelsäule gegeben.

