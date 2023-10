Mit dem neuen Service stehen in Aschersleben den Fahrzeugführern etliche Anbieter für das digitale Parken zur Verfügung.

Parkgebühren können in Aschersleben ab sofort mit dem Handy bezahlt werden

Aschersleben/MZ - In Aschersleben können Autofahrer ihre Parkgebühren ab sofort auch per Mobiltelefon zahlen. Dafür kooperiert die Stadt mit smartparking, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.