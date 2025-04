Die MZ hat zusammengetragen, wo und wann in diesem Jahr die Osterfeuer in Aschersleben, den Ortsteilen und im Seeland brennen.

Das Osterfeuer in Westdorf gehört am Gründonnerstag wieder zu den ersten Osterfeuern in der Region.

Mit lodernden Flammen wird er verscheucht, der Winter. Und das traditionell auch in der Region rund um Aschersleben und im Seeland. Wo und wann genau die Osterfeuer angezündet werden, das hat die MZ zusammengetragen. Die ersten Feuer – in Westdorf und Groß Schierstedt – werden übrigens bereits am Gründonnerstag entzündet.

Osterfeuer am Gründonnerstag

Westdorf: Am 17. April, und damit Gründonnerstag, startet in Westdorf der Fackelumzug mit Spielmannszug: um 18.15 Uhr am Bürgerhaus. Wer noch keine Fackel hat, kein Problem. Die werden vorher am Depot verkauft. Mit viel Musik geht es dann einmal durch den ganzen Ort und danach zur Festwiese am Reitplatz. Dort entzündet die Feuerwehr das Osterfeuer. Auf die Gäste warten dank Feuerwehr-Förderverein Fischbrötchen, Gegrilltes und Getränke.

Groß Schierstedt: Auch Groß Schierstedt hat das Osterfeuer auf den Gründonnerstag gelegt. Hier beginnt das Fest ebenfalls mit einem Fackelumzug, der um 19.30 Uhr am ehemaligen Sportlerheim in der Aue startet. Begleitet wird der Umzug vom Schierstedter Spielmannszug. Danach entzünden die Schierstedter Feuerwehrleute das Osterfeuer hinter dem Festplatz. Der Wiederstedter Gasthof „Zum Löwen“ übernimmt die Versorgung.

Osterfeuer in Aschersleben und den Ortsteilen

Aschersleben: Auch in Aschersleben wird es ein Osterfeuer geben: Das wird laut Stadtverwaltung am Sonnabend, 19. April, um 19 Uhr am „Checkpoint Aschersleben“ in der Helmut-Welz-Straße entzündet.

Drohndorf: Die Kameraden der Drohndorfer Feuerwehr laden am Sonnabend, 19. April, zu ihrem traditionellen Osterfeuer ein. Das wird laut Stadtverwaltung Am Wasserteich, direkt am Spielplatz entfacht. Start ist um 19 Uhr. Es gibt Leckeres vom Grill, dazu heiße und kalte Getränke und natürlich auch Alkoholfreies für die Kinder. Einem schönen Abend steht nichts im Weg.

Auch in Wilsleben wird es in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer geben (Foto: Frank Gehrmann)

Klein Schierstedt: Heiß her geht es ebenfalls am Sonnabend, 19. April, auch in Klein Schierstedt. Start für das traditionelle Osterfeuer, das auf der Festwiese des örtlichen Schützenvereins in der Schachtstraße angesteckt wird, ist in diesem Jahr 19 Uhr. Denn die Schützen unterstützen den Heimat- und Kulturverein Klein Schierstedt bei der Ausgestaltung der Veranstaltung.

Mehringen: Bereits zum 31. Mal lädt die Jugendfeuerwehr von Mehringen zum Osterfeuer ein. Das wird am Sonnabend, 19. April, Auf dem Westerberg entzündet. Start ist um 19 Uhr. Wer dort den Winter vertreiben will, darf ruhig hungrig sein. Denn die Feuerwehr bietet an diesem Abend natürlich wieder eine Stärkung und genügend Getränke an.

Neu Königsaue: Die Feuerwehr von Neu Königsaue sorgt dafür, dass es auch in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer gibt. Das wird am Sonnabend, 19. April, um 19 Uhr am alten Hängerplatz in der Heerstraße entzündet. Punkt 18 Uhr startet bereits am Königsauer Platz der Fackelumzug, der die Kinder es Ortes zum Festplatz führt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, versprechen die Organisatoren.

Schackstedt und Schackenthal: In Schackstedt werden die Flammen des Osterfeuers am Sportlerheim flackern. Denn organisiert wird das Brauchtumsfest von der Feuerwehr des Ortes und den Sportlern gemeinsam. Start ist am Sonnabend, 19. April, um 19 Uhr. Bereits um 17 Uhr wird am selben Tag das Osterfeuer in Schackenthal entzündet. Und zwar auf der Festwiese in der Lindenallee.

Wilsleben: Auch in Wilsleben wird der Winter verscheucht – und zwar mit dem Prasseln eines Osterfeuers. Das wird am Sonnabend, 19. April, im Unterdorf angesteckt – um 18 Uhr, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Eingeladen zu diesem Brauchtumsfest sind natürlich alle Wilslebener und Gäste. Sie können sich auf ein gemütliches Zusammensein, auf Leckereien und Getränke freuen.

Winningen: Traditionell wird in Winningen das Osterfeuer auf dem Festplatz in der Cochstedter Straße – auf dem Brennplatz des Klostergutes – entzündet. Auch an diesem Ostersonnabend, und zwar um 19 Uhr. Die Kameraden der Winninger Feuerwehr sorgen dafür, dass die Gäste zum Fest genügend zu essen haben sowie heiße und kalte Getränke bekommen.

Osterfeuer im Seeland

Friedrichsaue: Im kleinsten Seeland-Ortsteil wird das Osterfeuer erst am Ostersonntag, 20. April, entzündet. Und zwar um 19.30 Uhr auf dem Osterfeuerplatz „Am Galgenberg“. Der Heimatverein Friedrichsaue lädt an diesem Abend alle Bewohner des Ortes zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Leckeres Essen und Trinken wird der Verein natürlich ebenfalls vorbereiten.

Frose: In Frose wird das Osterfeuer am Sonnabend, 19. April, um 18 Uhr auf dem Platz über dem Sportplatz entzündet. Ausgerichtet wird das Brauchtumsfeuer gemeinsam von der Froser Feuerwehr und dem Feuerwehrverein. Die Organisatoren versprechen Leckereien vom Grill sowie Getränke. Kinder können Stockbrot backen.

Traditionell wird das Osterfeuer in Hoym wieder an der Selke entzündet. (Foto: Frank Gehrmann)

Hoym: In Hoym wird das Osterfeuer wieder auf dem Feuerwehrplatz an der Selke entzündet: am Sonnabend, 19. April, um 19 Uhr. Organisiert wird das Spektakel von der Hoymer Feuerwehr und deren Förderverein. „Lasst uns gemeinsam die kalte Jahreszeit verabschieden“, meinen die Organisatoren und versprechen, dass für das leibliche Wohl bestens gesorgt werde.

Nachterstedt: Die Nachterstedter Feuerwehr und der Förderverein der Wehr laden am Sonnabend, 19. April, zum diesjährigen Osterfeuer ein. Das wird um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz von Nachterstedt entzündet, um den Winter zu vertreiben. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt an diesem Abend neben dem Förderverein der Feuerwehr auch die Sportgaststätte.

Schadeleben: Der Spielmannszug von Schadeleben organisiert auch in diesem Jahr wieder das Osterfeuer im Ort. Und zwar am Sonnabend, 19. April. Start dafür ist um 19 Uhr am Spielplatz auf dem Platz der Jugend, von wo aus es traditionell gemeinsam mit viel Musik und einem Fackelumzug zum Feuerplatz geht. Dort werden die Gäste vom Spielmannszug auch mit Essen und Trinken versorgt.

