Orange Vielfalt auf der Ascherslebener Herrenbreite

Aschersleben/MZ - Viele verschiedene Blumen blühen auf einem Beet in der Nähe der Weltzeituhr auf der Herrenbreite. Was bei dieser Vielfalt wohl kaum jemand bemerkt: Ein großer Teil der Pflanzen gehört der gleichen Gattung an. Und das, obwohl sie sehr verschieden aussehen: gelb, orange oder rötlich, niedrig oder etwas höher gewachsen, mit großen und dicht beblätterten Blüten oder ganz kleinen.

In der Wissenschaft ist diese Gattung als Tagetes bekannt und hat ihren Namen vom etruskischen Gott der Weisheit, Tages, erklärt Lars Heidenreich, Gärtnerischer Leiter der Aschersleber Kulturanstalt. Mit Weisheit hat – zumindest bei ein bisschen gutem Willen – auch ihr deutscher Name zu tun: Studentenblume.

Tradition zum Tag der Toten

Ihre Heimat habe die Studentenblume ursprünglich auf den trockenen Hängen und in den Tälern Mittelamerikas, sagt Lars Heidenreich. Dort gebe es bis zu 60 verschiedene Tagetes-Arten. In Mexiko werden alljährlich ganze Städte mit der leuchtend hellen Pflanze dekoriert, anlässlich des „Día de los Muertos“, des Tags der Toten. Womöglich hat diese Verwendung der Tagetes auch einen ihrer Beinamen eingebracht: Totenblume.

Doch auch hierzulande ist die Studentenblume seit vielen Jahren beliebt. Denn sie sei vielseitig einsetzbar, meint Lars Heidenreich. So sehe sie im Blumenbeet ebenso schön aus wie auf dem Balkon, in einer Schale, im Pflanzkübel oder als Schnittblume im Strauß. Die Zeit, um Tagetes zu pflanzen bzw. sie blühen zu sehen, lasse sich ganz einfach beschreiben: „Vom letzten bis zum ersten Frost“, erläutert der Gartenexperte. Denn die Studentenblume ist einjährig und verträgt keine Kälte.

Egal ob im Garten oder auf dem Balkon: Wer sich Studentenblumen zulegen will, sollte besonders darauf achten, einen sonnigen Standort auszuwählen. „Sie brauchen allerdings auch relativ viel Wasser“, sagt Lars Heidenreich. „Und man sollte sie lieber von unten gießen.“ Denn die Blüten seien sehr anfällig und könnten schnell faulen, wenn sie zu nass werden. Stärkere, langanhaltende Regenfälle setzen die Blumen also mitunter ziemlich zu. Allerdings würden sie sich von Niederschlägen meist wieder erholen, so Heidenreich. Ein Vorteil der Tagetes für die Gärtner sei übrigens, dass man die Blumen leicht selbst vermehren kann, anstatt im Folgejahr neue zu kaufen. Dazu müssten einfach die Samen im Herbst geerntet und zu Beginn des Frühjahrs ausgesät werden.

Schutz vor Schädlingen

Aber abgesehen davon, dass sie schön aussehen und in einigen Fällen angenehm intensiv riechen – wie beispielsweise Gewürz- bzw. Dufttagetes –, können Studentenblumen auch einen sehr praktischen Zweck erfüllen. Und zwar auf Gemüsebeeten. Dort können sie nämlich eingesetzt werden, um Nematoden, also eine Art Fadenwürmer abzuwehren, erklärt Lars Heidenreich. Über einen Duftstoff locken die Pflanzen die Schädlinge zunächst zu ihren Wurzeln, ehe sie einen Giftstoff freisetzen, der diese schließlich umbringt. Wer also einige Studentenblumen im Gemüsebeet pflanzt, „hat damit einen natürlichen Schutz vor Nematoden“, so Heidenreich.

Allerdings brauchen die Pflanzen auch selbst Schutz. Denn abgesehen von Hummeln und Schwebfliegen, für die sie im Herbst eine wichtige Nahrungsquelle darstellen, ziehen die Blumen auch Schnecken an. Wer sich also bis in den Oktober hinein an ihnen erfreuen will, sollte die Studentenblumen vor den Tieren schützen.