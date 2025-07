Wer sein Auto liebt, der schiebt. Oder er stellt es ein Wochenende lang auf der Herrenbreite aus. Denn der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hat Aschersleben zum Start und Zielpunkt der diesjährigen Sachsen-Anhalt Classic erwählt.

Der Mercedes 170 S-D, Baujahr 1953, ist mit Ralf Waldvogel und Gabriele Rother auf der Strecke. (Foto: Frank Gehrmann)

Kristina und Christoph Jansen aus Wittenberg bereiten ihren Mercedes Benz 280 SE, Baujahr 1971, für die Tour durch den Harz vor. (Foto: Frank Gehrmann)

Knapp 100 Oldtimer – der älteste Wagen ist ein Adler Trumpf AV 2 L Rennsport von 1933, der jüngste ein Jaguar Baujahr 1995 – starten am Sonnabendvormittag zu einer Rundfahrt – mit zwölf Stationen sowie Mittagspause am Rammelburg Blick – durch den östlichen Vorharz und einen Teil des Harzes.

Lokalmatador Andreas Knoche mit seinem Wartburg 312 aus dem Jahr 1966. (Foto: Frank Gehrmann)

Bis zum Start vor dem Regen geschützt. (Foto: Frank Gehrmann)

Mit von der Partie ist der Ascherslebener Andreas Knoche in seinem roten Wartburg 312 HT. Dem Regen zum Trotz wird auf das feste Dach verzichtet und nur mit Cabrioverdeck gefahren. „An Ausstellungen habe ich schon oft teilgenommen, aber noch nie an einer Rallye“, sagt der Oldtimer-Freund zu seiner Motivation für die Teilnahme.

Eigentlich wollte der in Aschersleben geborene Hans-Joachim Gehler mit seiner Jawa starten, ist aber aufgrund der Wetterlage auf seinen Mercedes umgestiegen. (Foto: Frank Gehrmann)

Heinz und Christiane Wimmer schauen sich noch einmal die Strecke an. (Foto: Frank Gehrmann)

Einzige Instruktion für die Wegpunkte wären die Worte gewesen: „Sie werden dann schon sehen, was Sie erwartet.“ Daher nimmt Andreas Knoche eine kleine Jesus-Figur – ein Geschenk von Pfarrerin Anne Bremer – mit auf die abenteuerliche Reise. „Der darf mal rumkommen.“

Rennente unterwegs. (Foto: Frank Gehrmann)

Heinz und Christiane Wimmer aus Monschau führen mit ihrem Adler Trumpf AV 2 L Rennsport aus dem Jahr 1933 die ADAC Classic an. (Foto: Frank Gehrmann)

Für Hans-Joachim Gehler ist die Sachsen-Anhalt Classic eine Art Nach-Hause-Kommen. Dass er teilnimmt, war für den 71-Jährigen klar, als er hörte, dass es diesmal nach Aschersleben geht. Hier wurde er nämlich geboren und verbrachte die ersten 23 Lebensjahre an der Eine. „Urspünglich wollte ich mit einer Jawa fahren, das ist meine eigentliche Leidenschaft“, erzählt er. Doch witterungsbedingt stieg er auf einen Mercedes 350 SE um. „Der erfüllt auch alle Teilnahmekriterien.“

Der Awtowelo BMW geht mit Uwe Wilk und Teresa Maria Rodenwald aus Magdeburg auf die Strecke. Gebaut wurde das Fahrzeug 1949. (Foto: Frank Gehrmann)

Natürlich darf auch der Straßenwacht Käfer aus dem Jahr 1973 nicht fehlen. Er gehört Irene und Wolfgang Mihlan aus Magdeburg. (Foto: Frank Gehrmann)

Etwa 100 Oldtimer sind auf der Herrenbreite in Aschersleben zu bewundern. (Foto: Frank Gehrmann)

Auch der Ford Mercury Comet von den Quedlinburgern Manfred und Doris Marscheider aus dem Jahr 1963 ist ein Hingucker. (Foto: Frank Gehrmann)

Die Tour wird am Sonnabendnachmittag gegen 15 Uhr wieder auf der Herrenbreite in Aschersleben enden. Am Sonntagvormittag, 13. Juli, stehen die Oldtimer dort noch einmal zur genauen Betrachtung bereit: Zwischen 10 und 12 Uhr können Interessierte die Fahrzeuge in aller Ruhe anschauen und mit den Fahrern ins Gespräch kommen.