Ohne „Lappen“ und angetrunken in Aschersleben unterwegs

Ein 32-Jähriger war in Aschersleben mit mehr als einem Promille mit einem Leichtkraftrad unterwegs.

Aschersleben/MZ - Polizeibeamte haben am späten Montagnachmittag einen 32-Jährigen kontrolliert, der ohne Helm mit einem Leichtkraftrad in der Luisenpromenade in Aschersleben unterwegs war. Nicht im Besitz eines Führerscheins, stand er auch unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,07 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Durchführung eines beweissichernden Atemalkoholtests in der Dienststelle angeboten. Im Falle einer Ablehnung wäre eine kostenpflichtige Blutprobenentnahme zur Beweissicherung erforderlich. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte dann ein gerichtsverwertbarer Wert von 1,06 Promille gemessen werden.