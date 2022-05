Oben ohne ins kühle Nass? Im Ascherslebener Freibad und am Concordia See kein Problem

In Göttingen dürfen Frauen ab sofort ohne Oberteil ins Becken. Wie das in Aschersleben und dem Seeland geregelt ist.

Oben ohne ins Freibad oder an den Concordia See? „Kein Problem“, versprechen die jeweiligen Chefs.

Aschersleben/MZ - Wer darf mit blanken Brüsten schwimmen? Die neue Oben-ohne-Regelung für die Schwimmbäder in der niedersächsischen Stadt Göttingen hat für Schlagzeilen gesorgt und ist gleichzeitig zu einer hochpolitischen Entscheidung geworden. In der Stadt dürfen künftig alle oben ohne schwimmen, allerdings nur an Wochenenden. Das hat Göttingens Gleichstellungsbüro bestätigt.