Frauenfeld/Aschersleben/MZ. - Als am Oster-Wochenende die Motocross-Weltmeisterschaft in Frauenfeld in der Schweiz Station machte, war auch Noah Ludwig bereits zum dritten Mal in diesem Jahr im WM-Feld mit von der Partie. Der 20-Jährige aus Aschersleben will in diesem Jahr neben der deutschen Top-Motocross-Serie „ADAC MX Masters“, die am Wochenende im südbrandenburgischen Fürstlich Drehna in ihre neue Saison startete, zehn oder mehr WM-Läufe von insgesamt 20 bestreiten, denn von der Weltmeisterschaft verspricht er sich den größten Lerneffekt und glaubt, darüber Schritt für Schritt weiter zu kommen und im Idealfall komplett in der WM-Serie aktiv zu sein.

