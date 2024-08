Marcel Osterburg führt als neuer Präsident den Rotary Club Aschersleben ein Jahr lang. Was er in seiner Amtszeit erreichen möchte.

Neuer Präsident will Ascherslebener Rotarier noch mehr in die Öffentlichkeit bringen

Wechsel an der Spitze

Marcel Osterburg, hier in seinem Büro im Altstadtcenter, ist neuer Rotary-Präsident in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Der Ascherslebener Marcel Osterburg ist nicht nur ein Vorstands-Chef, sondern seit kurzem auch ein Präsident. Bei den Rotariern stand der turnusmäßige Wechsel an, der 48-Jährige wird nun ein Jahr lang den Rotary Club Aschersleben führen. „Zum Glück habe ich eine schlagkräftige Mannschaft“, denkt der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“ an erfahrene Mitglieder an der Spitze des Clubs.