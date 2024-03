Der neue, gerade veröffentlichte Mietspiegel der Stadt Aschersleben wurde jetzt vorgestellt. Worauf sich Mieter in Zukunft einstellen müssen.

Neuer Mietspiegel: Kosten für Mietwohnungen in Aschersleben recht stabil

Wie hoch sind die Mieten in Aschersleben? Wo kann man günstig wohnen? Der neue Mietspiegel verrät es.

Aschersleben/MZ - Wie teuer ist Wohnen in Aschersleben? Wie haben sich die Mieten entwickelt? Einen Überblick darüber gibt der neueste Mietspiegel, an dessen Erstellung verschiedene Akteure wie die Stadt Aschersleben, die beiden großen Vermieter Wohnungsgenossenschaft Einigkeit und Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW), weitere private Vermieter sowie der Mieterverein und der Vermieterverein beteiligt waren. „Die Mieten sind stabil, die Nachfrage nach Wohnungen weiterhin vorhanden“, sind die wichtigsten Erkenntnisse in dem Papier.