Aschersleben/mz. - Nach dem Auszug des Schuhfachhandels Vaupel aus dem Elka-Kaufhaus in Aschersleben ist in der ersten Etage etwas umgebaut und umgeräumt worden. „Da sich leider kein neuer Mieter gefunden hat, nutzen wir den Platz, um unsere Abteilung für Damenoberbekleidung etwas aufzulockern“, sagt Filialleiterin Cathleen Wolf. Und so werden nun vor allem Jeans und andere Hosen dort präsentiert, wo bis vor kurzem noch Schuhe und Stiefel verkauft wurden. Mit einer neuen farblichen Gestaltung, einer Lounge-Ecke mit Couch und ansprechender Präsentation der Marken macht die Ecke in der ersten Etage des Kaufhauses nun einen hellen, freundlichen und offenen Eindruck.