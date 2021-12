Neuer Leiter der Klinik für Urologie in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Die Urologie am Ameos Klinikum Aschersleben stellt sich neu auf. Zum 1. Januar übernimmt Hamza Aljabali als neuer Chefarzt die Leitung der Klinik für Urologie und Kinderurologie. Zeitgleich mit ihm beginnen zwei neue Oberärzte ihre Arbeit an der Klinik.

„Durch den Personalgewinn ist die Versorgung unserer Patienten an der Klinik für Urologie und Kinderurologie vollumfänglich und unterbrechungsfrei gewährleistet“, sagt Manuel Bäuerle, ab 1. Januar Krankenhausdirektor der Ameos Kliniken Aschersleben und Staßfurt.

Hamza Aljabali ist seit vielen Jahren in der Urologie tätig. Vor seinem Wechsel zu Ameos hat er als Oberarzt an einer renommierten Klinik für Urologie in Flensburg gearbeitet. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Endourologie, medikamentösen und chirurgischen Uro-Onkologie und Inkontinenz-Therapie wird Hamza Aljabali mit seinem Team das urologische Spektrum abdecken.

Die Ursprünge der Klinik für Urologie am Ameos Klinikum Aschersleben reichen bis an den Anfang der 1960er Jahre zurück. Durch ständige Investitionen in Personal und Technik ist es gelungen, die Leistungsangebote der Klinik kontinuierlich zu verbessern. Das moderne Behandlungsspektrum umfasst alle Erkrankungen von Niere, der ableitenden Harnwege und der männlichen Geschlechtsorgane.

Ameos Ost verbindet die 18 Ameos Einrichtungen an zehn Standorten in Sachsen-Anhalt mit insgesamt 1.900 Betten bzw. Behandlungsplätzen. Mit rund 4.000 Mitarbeitern zählt Ameos zu den größten Arbeitgebern der Region.