Neuer Funkmast wird in Aschersleben gesetzt

Ein neuer Mobilfunkmast wird im Auftrag der Telekom in Aschersleben installiert.

Aschersleben/MZ - Die Bauarbeiten für einen neuen Mobilfunkmast in Aschersleben haben begonnen. Ein rund 30 Meter hoher Stahlgittermast wird in Zukunft das Mobilfunknetz der Telekom im Salzlandkreis ergänzen. Ziel ist es, die Versorgung in Aschersleben und Umgebung zu verbessern.