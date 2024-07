Aschersleben/MZ - Da muss man gar kein Prophet sein: So einmütig wie am Donnerstagabend im Ascherslebener Rathaus wird es im Verlauf der nächsten fünf Jahre nicht bleiben. Zum ersten Mal trafen sich die gerade gewählten Mitglieder des Stadtrates im großen Rund und wie immer werden in der ersten Sitzung die Weichen dafür gestellt, arbeitsfähig zu sein. Die Mitglieder sind zu vereidigen, Ausschüsse zu besetzen, die Sitzordnung festzulegen, Vorsitzende zu benennen und vieles mehr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.