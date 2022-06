Neue Zisterne soll Löschwasserversorgung in Wilsleben verbessern

In dem Ascherslebener Ortsteil funktioniert derzeit nicht ein Hydrant. Der Baubeginn für die Zisterne ist Mitte 2022 geplant.

Für den Neubau einer Zisterne in Wilsleben bemüht sich die Stadt Aschersleben derzeit noch um Fördermittel.

Wilsleben/MZ - Die aktuelle Löschwasserversorgung in der Gemeinde Wilsleben soll sich noch in diesem Jahr verbessern. Wie Ortsbürgermeister Steffen Amme in der jüngsten Ortschaftsratssitzung informierte, sei ein Bauantrag der Stadt Aschersleben vom Landkreis bereits positiv beschieden worden. Die Stadt Aschersleben bemühe sich allerdings noch um Fördermittel beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF).