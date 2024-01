Nach nur zehn Monaten Bauzeit ist bei LMG Manufacturing in Hoym eine neue Produktionshalle eingeweiht worden. Was dort hergestellt wird und wer Großkunde ist.

In der neuen Halle bei LMG in Hoym werden Teile für E-Motoren für den Großkunden BMW hergestellt.

Hoym/MZ - Im März 2023 erfolgt der erste Spatenstich, im Mai Richtfest und am gestrigen Donnerstag ist die neue Produktionshalle eingeweiht worden. Beim Aluminiumdruckgussspezialisten LMG Manufacturing in Hoym ist in lediglich zehn Monaten eine nigelnagelneue Fertigungshalle entstanden, in der ab sofort Komponenten für E-Motoren hergestellt werden.