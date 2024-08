Ist Parkverbot eine Lösung? Neu Königsauer Ortswehrleiter: Beidseitiges Parken behindert Löschfahrzeuge im Ernstfall

In Neu Königsaue sieht der Ortswehrleiter in der Langen Straße beim erlaubten beidseitigen Parken Probleme. Eigentlich gibt es in der StVO Abstandsregeln. Was die Polizei dazu empfiehlt.