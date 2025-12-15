Das letzte Heimspiel des Jahres entwickelt sich zu einem Krimi: Pit Seifert behält vom Siebenmeterpunkt die Nerven und sichert dem HC Aschersleben zwei Punkte.

Pit Seifert (am Ball) war wieder in Torlaune. Er warf sieben Tore beim Heimsieg des HC Aschersleben gegen den HSV Bad Blankenburg.

Aschersleben/MZ - Crunchtime im Ballhaus: Gastgeber HC Aschersleben und der HSV Bad Blankenburg schenken sich nichts. Es steht 35:35. Martin Wartmann nimmt 25 Sekunden vor Ultimo die Mannschaft noch einmal zu sich. Auszeit. Der HCA-Trainer bespricht mit dem Team den vermeintlich letzten Angriffszug. Die Alligatoren lassen den Ball in ihren Reihen laufen, die Thüringer kommen nicht mehr in Ballbesitz.