Handball Regionalliga Nervenkrimi: Letztes Spiel des Jahres entscheiden die Aschersleben Alligators in letzter Sekunde
Das letzte Heimspiel des Jahres entwickelt sich zu einem Krimi: Pit Seifert behält vom Siebenmeterpunkt die Nerven und sichert dem HC Aschersleben zwei Punkte.
15.12.2025, 10:15
Aschersleben/MZ - Crunchtime im Ballhaus: Gastgeber HC Aschersleben und der HSV Bad Blankenburg schenken sich nichts. Es steht 35:35. Martin Wartmann nimmt 25 Sekunden vor Ultimo die Mannschaft noch einmal zu sich. Auszeit. Der HCA-Trainer bespricht mit dem Team den vermeintlich letzten Angriffszug. Die Alligatoren lassen den Ball in ihren Reihen laufen, die Thüringer kommen nicht mehr in Ballbesitz.