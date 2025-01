Die Nachterstedter Seelandschüler sollen künftig in verschiedene Berufe hineinschnuppern können. Wie das sogenannte Profi-L-Projekt funktioniert und was es für die Partner bringt.

Nachterstedter Seelandschüler können in der Praxis nach dem besten Job suchen

Handwerk oder doch lieber Bürojob? Beim Profi-L-Projekt können die Schüler der Nachterstedter Seelandschule herausfinden, was besser zu ihnen passt.

Nachterstedt/MZ - Demografischer Wandel, Fachkräftemangel in der Wirtschaft, Unterrichtsausfall in den Schulen – es sind gleich eine ganze Reihe an Problemen, denen die Nachterstedter Seelandschule mit ihrem Profi-L-Projekt begegnen möchte. „Das“, sagt David Jennel, der daran gemeinsam mit Schulleiter Tim Hase ein Dreivierteljahr gearbeitet hat, „ist nicht einfach nur ein Schulprojekt. Es ist auch eine Zukunftsvision.“ Denn: „Es soll Schule zielführend mit der Wirtschaft verbinden. Stehen wir doch alle vor den gleichen Herausforderungen“, findet der stellvertretende Schulleiter der Sekundarschule.