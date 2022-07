Nachterstedter Grundschulleiter geht in den Ruhestand

Sein letzter Tag am Schreibtisch: Hans-Jürgen Teuke war lange 31 Jahre Schulleiter in Nachterstedt.

Nachterstedt/MZ - Immer mehr Schüler der Nachterstedter Grundschule „Glück auf“ stürzen aus dem Schulhaus auf den Pausenhof und tanzen, während die Feuerwehren aus Frose und Nachterstedt mit Blaulicht und Martinshorn eine lautstarke Kulisse bilden. Der Flashmob ist eine zauberhafte Überraschung zum Abschied ihres Schulleiters Hans-Jürgen Teuke, der nach 45 Arbeitsjahren in den Ruhestand geht. Und der völlig ahnungslose Froser ist so ergriffen, dass ihm die Tränen nur so über die Wangen laufen.