Nachgestellt und bedroht - ein ehemaliger Ascherslebener Kriminalist erinnert sich

In unserer MZ-Serie von Rolf Strehler geht es heute um gefährliches Stalken und welche Auswirkungen es haben kann.

Die meisten Stalker halten sich in der Nähe ihrer Opfer auf - so auch bei Anrufen.

Aschersleben/MZ - Im ersten Fall hatte ein Mann über eine Zeitungsannonce „Er sucht Sie“ eine Frau kennengelernt. Nachdem die ersten Treffen sehr harmonisch verlaufen waren, konnte die Dame sich durchaus eine festere Beziehung vorstellen. Nach einigen gegenseitigen Besuchen hatte die Frau durch Zufall erfahren, dass ihr neuer Partner zeitgleich noch Kontakte zu zwei weiteren Frauen in anderen Orten unterhielt. Sie stellte ihn zur Rede und beendete in der Folge die Beziehung. Anstatt das zu akzeptieren, fing der Mann an, ihr kontinuierlich mit Briefen und telefonisch nachzustellen, wobei er auch vor Drohungen mit Gewalt nicht zurückschreckte.