Aschersleben/MZ/fge - Aufgrund eines Unfalls auf der Autobahn A36 konnte der ASC Göttingen am Freitagabend nicht zum geplanten Punktspiel nach Aschersleben anreisen. Das Spiel wurde letztendlich abgesagt. „Ob es eine Wertung gibt oder ein Nachholspiel gibt, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt sagen können“, heißt es in einer Mitteilung der Tigers, in der sich die Mannschaft auch für die Geduld bei den im Ballhaus ausharrenden Fans bedankt.

Bei einem Unfall war an der Autobahnanschlussstelle Hoym ein 16-Jähriger ums Leben gekommen. Für die Unfallaufnahme war die Autobahn mehrere Stunden gesperrt, weshalb die Spieler aus Göttingen im Stau feststeckten.

„Dass das Spiel heute ausfiel, wird bei dem Grund zur Nebensache“, heißt es bei den Tigers weiter. „Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen. Unser aufrichtiges Beileid und viel Kraft in dieser schweren Stunde!“