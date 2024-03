109 Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule Polizei haben bei einer Festveranstaltung in der Arena des Ballhauses in Aschersleben ihre Zeugnisse erhalten.

Aschersleben/MZ - Von Freitag an sind sie als Polizeimeister oder -kommissare im Dienst. Am Donnerstag haben 109 Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule Polizei bei einer Festveranstaltung in der Arena des Ballhauses in Aschersleben ihre Zeugnisse erhalten.

Insgesamt haben 33 Frauen und 76 Männer den Vorbereitungsdienst in Aschersleben erfolgreich absolviert. Sie arbeiten von nun an in den Dienststellen der Landespolizei.

Bereits seit mehreren Jahren stellt Sachsen-Anhalt verstärkt Polizeinachwuchskräfte ein. Seit 2019 steigt die Zahl der Polizistinnen und Polizisten wieder. Ziel ist es, bis zum Ende der Legislaturperiode mindestens die Zahl von 7.000 Polizeibeamtinnen und -beamten im Dienst zu haben.

Im Jahr 2023 haben sich 2.625 junge Menschen für eine Ausbildung oder ein Studium an der Fachhochschule Polizei des Landes Sachsen-Anhalt beworben. Dies ist im Vergleich zu den Vorjahren ein Anstieg: 2022 gab es insgesamt 2.511 und 2021 waren es 2.366 Bewerbungen.