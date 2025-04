Eine souveräne Leistung beschert dem SC Seeland einen Dreier in der Salzlandliga. Sowohl für den SCS als auch für Rotation Aschersleben stehen nun Nachholspiele an.

Die Kicker des SC Seeland gewannen souverän in Beesenlaublingen. Chris Güttel (beim Pass) gehörte wieder zu den Leistungsträgern.

Salzlandkreis/MZ - Der SC Seeland hat am Sonntagnachmittag einen eindrucksvollen 4:0-Auswärtserfolg gegen Grün-Weiß Beesenlaublingen gefeiert und sprang damit auf den dritten Platz der Salzlandliga. Der Dreier war nie gefährdet und Trainer David Grub zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Von Anfang an hatten wir die Kontrolle übernommen“, so der SCS-Coach.