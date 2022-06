Nach langer Diskussion - Straßenbau in Freckleben wird kommen

Am Schlossberg und in der Wickenbreite möchte die Stadt Aschersleben in Freckleben alte Verpflichtungen erfüllen. Wie im Ortschaftsrat diskutiert wird.

Freckleben/MZ - Die Straßen Am Schlossberg und Wickenbreite in Freckleben sind unbefestigte Wege. Die Stadt Aschersleben möchte das bald ändern, um den Gebietsänderungsvertrag zu erfüllen. Es soll neu gebaut werden. Der Ortschaftsrat befürwortete dies am Montag. Allerdings äußerte ein Anwohner in der Einwohnerfragestunde seinen Unmut.