Nach Kalenderverkauf spenden junge Ascherslebener Erlös für Zoo

Aschersleben/MZ - Am Wochenende herrschte bei herrlichem Wetter reger Betrieb vor dem Zoo in Aschersleben. Auch drei junge Männer waren gekommen, die sich dem Zoo ihrer Heimatstadt verbunden fühlen. Niklas Haase, Nino Heinrich und Jeremy Lorenz studieren an der Hochschule Harz in Wernigerode das Fach „Marketing Management“ und betreuen seit einiger Zeit auf Instagram und Facebook die privat geführte Seite „Unser Aschersleben“. Da sie pandemiebedingt oft von zu Hause aus arbeiten mussten, kam ihnen im vorigen Jahr noch eine besondere Idee: „Wir wollten einen Kalender mit Motiven aus Aschersleben gestalten und verkaufen, um unsere Finanzen ein wenig aufzubessern und gleichzeitig einen Teil des Erlöses für einen guten Zweck zu spenden“, erzählt Niklas Haase, und dass sie sich eine Auflage von etwa 150 Stück vorgestellt hatten.

Es wurde am Ende ein Wandkalender im A3 Format mit Fotos auf der Vorder- und informativen Texten auf der Rückseite, und bis auf den Druck machten die drei Freunde alles selbst. „Wir konnten bei der ganzen Aktion vieles aus unserem Studium praktisch anwenden und das Motto - Der Kalender, der einen Euro an den Zoo spendet - kam sehr gut an“, berichtet Niklas Haase.

Obwohl die Vermarktung erst im November anlief, war die Resonanz so groß, dass ein Nachdruck erforderlich wurde und am Ende mehr als 290 Kalender verkauft waren, einer davon sogar in die Schweiz, wie die drei Studenten erfahren hatten, die sich sichtlich über den Erfolg ihrer Idee freuen.

Auch Zoo-Leiter Alexander Beck freut sich, als er den symbolischen Scheck über insgesamt 300 Euro entgegennimmt und er betont in seinen Dankesworten, wie gut auch ihm der Kalender gefallen hat und dass die Spende unter anderem für das Aquarium vorgesehen ist, um eine notwendig gewordene neue Beleuchtungsanlage zu installieren.