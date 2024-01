Nach erneuten Vandalismusschäden in Aschersleben: Was kann der Kommunale Ordnungsdienst tun?

Vandalismus in Aschersleben

Aschersleben/mz. - Der in den vergangenen Wochen wieder verstärkt feststellbare Vandalismus in Aschersleben hat in dieser Woche die Mitglieder des Ordnungsausschusses beschäftigt. Stadträtin Rita Reisky (Widab) wollte von Ordnungsamtsleiter Christian Grossy wissen, wie es um den Kommunalen Ordnungsdienst bestellt und wie die Situation auf der Herrenbreite momentan ist. Diese ist von der Polizei vor einiger Zeit als „gefährlicher Ort“ eingestuft worden, weshalb dort Überwachungskameras installiert worden sind.