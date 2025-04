Seit 20 Jahren gibt es das Ascherslebener Poulenc-Trio. Oboistin Beatrix Lampadius ist seit der Gründung dabei und erinnert sich an die Anfänge.

Ascherslebener Poulenc-Trio will mit Publikum 20 Jahre musikalische Leidenschaft feiern

Aschersleben/MZ - Seit 20 Jahren prägt die Ascherslebener Oboistin Beatrix Lampadius das Klangbild des Poulenc-Trios, dem sie seit dessen Gründung angehört. Gemeinsam mit Erik Stolte (Fagott) und Olga Bechtold (Klavier) bildet sie das Ensemble, das in diesem Frühjahr ein besonderes Jubiläum feiert: Zwei Jahrzehnte musikalischer Zusammenarbeit, in denen sich das Trio weit über die Region hinaus einen Namen gemacht hat – mit seiner feinfühligen Kammermusik und der besonderen Nähe zur französischen Klangsprache. „Das macht uns stolz, so lange schon gemeinsam Musik zu machen. Es ist ein schönes Gefühl – und ans Aufhören denken wir nicht, ganz im Gegenteil“, sagt Beatrix Lampadius.