Mit einer halben Million Euro gegen die weißen Löcher in Freckleben

Freckleben/MZ - Mit einem Fördermittelbescheid in Höhe von 520.000 Euro für die Schaffung eines Glasfasernetzes kam Sachsen-Anhalts Digitalisierungsministerin Lydia Hüskens am Donnerstag nach Freckleben - nur sechs Wochen nach ihrem ersten Besuch im Ascherslebener Ortsteil. Mit dem Geld sollen die, nach dem Anschluss des Ortes an das schnelle Internet immer noch vorhandenen weißen Löcher geschlossen werden. So können Bürger wie Franz Prantl in der neuen Siedlung in Freckleben derzeit nur mit weniger als 10 Mbit pro Sekunde surfen, statt der versprochenen 50. Der Rentner kämpfte deshalb für eine Verbesserung (die MZ berichtete).

