Mit Bohrhammer am Altar: Warum in der Aschersleber Marktkirche gebaut wird

Kirche in Aschersleben

In der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche stehen bis zur Decke mehrere Gerüste. Die Wände sollen frisch geweißt werden.

Aschersleben/MZ. - Bis zur Decke ragen Gerüste, die seit einigen Tagen in der Heilig-Kreuz-Kirche in Aschersleben aufgebaut sind. Hinter dem Altar steht nicht Pfarrer Markus Lorek, sondern ein Bauarbeiter mit Bohrhammer. Mit schwerem Gerät wird der Beton aufgestemmt. Eigentlich sollte hier nur der seit einiger Zeit wackelige Untergrund befestigt werden. „Die Altarinsel sackte weg“, berichtet Lorek von klappernden Marmorplatten. Und weil das Dreck macht, sollten die Wände dann frisch geweißt werden, bis am 23. März der Bischof zur Firmung nach Aschersleben kommt.