In den nächsten Wochen nimmt der Kreiswirtschaftsbetrieb bei der Entsorgung des Biomülls auch Grünschnitt mit. Was es dabei zu beachten gilt.

Aschersleben/MZ - Der Frühling ist da, es wird wieder lebendig in den Gärten und Vorgärten. In diesen Wochen fällt deshalb allerhand Grünschnitt an. Doch wohin damit? Im gesamten Landkreis dürfen Gartenabfälle nicht verbrannt werden. Aus diesem Grund nimmt der Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) gebündeltes Grüngut in kleineren Mengen auf seinen Touren mit. Zeitpunkt dafür ist jeweils der Abholtermin der braunen Tonne, in der der Bioabfall gesammelt wird.

Allerdings weist der Landkreis darauf hin, dass im Interesse einer reibungslosen Entsorgung einiges beachtet werden muss. So sei es wichtig, die Bündel direkt neben der braunen Tonne bereitzustellen. Das Limit für Grünabfall liegt bei maximal einem Kubikmeter Volumen.

Kosten in Müllgebühr enthalten

Zwei Meter Länge und 30 Zentimeter Durchmesser dürfen nicht überschritten werden, damit die Mitarbeiter des Kreiswirtschaftsbetriebes die Bündel auch mitnehmen können. Die Kosten für die Entsorgung sind mit der Gebühr für die braune Tonne abgegolten, heißt es in einer Mitteilung aus der Verwaltung des Landkreises.

„Wir haben auch in unserer Abfall-App und auf der Homepage nochmal explizit auf die Konditionen hingewiesen, um jeglichen Ärger bei der Grünabfallsammlung im Vorfeld auszuschließen“, so Betriebsleiter Ralf Felgenträger.