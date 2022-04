Micha Berndt aus Aschersleben hat seine erste Solo-CD veröffentlicht

Aschersleben/MZ - Ein Pärchen, das schon ewig zusammen ist. Am Anfang der Beziehung ist alles schön. Dann entdeckt man kleine Macken, denkt, das ist alles kein Problem. Manchmal sind die Macken zu groß, aber man steckt den Kopf in den Sand, denkt das ist schon okay. „Es gibt immer einen Grund zu bleiben“, weiß Michael Berndt.