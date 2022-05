Mehr Raps und Sonnenblumen rings um Aschersleben

Aschersleben/MZ - Der Raps blüht derzeit leuchtend gelb auf vielen Feldern. In den Supermärkten gibt es dagegen seit Wochen kaum noch Raps-, aber auch kaum Sonnenblumenöl. Infolge des Krieges in der Ukraine wird es wohl auch in Zukunft Engpässe bei Speiseölen, insbesondere jedoch bei Sonnenblumenöl geben. Könnte das beliebte Pflanzenöl aus Sonnenblumenkernen durch Raps adäquat ersetzt werden? Bauen die Bauern in der Region jetzt verstärkt Raps oder Sonnenblumen an?

Für die Ernte 2022 hat sich das Thema Raps erledigt. Der wurde bereits im August und September letzten Jahres ausgesät. Erschwerend kommt hinzu, dass die Rapserdflöhe in den Beständen wüten, schildert Frank Herrmann. Der Landwirt aus Klein Schierstedt berichtet, dass deshalb auch schon angebaute Flächen umgebrochen wurden. Er selbst habe zwar auch Verluste dadurch gehabt, aber großflächig musste er seine Felder nicht umbrechen. Bei ihm waren etwa 15 Prozent der angesäten Rapsfläche betroffen, schätzt er. „Berufskollegen haben wesentlich mehr verloren.“ Bei seinen Feldnachbarn, der Betriebsgemeinschaft Schackenthal, sieht er, dass sie nun verstärkt Sonnenblumen anbauen.

Den Rapsanbau auszudehnen, das sei in der Fruchtfolge nicht so einfach möglich. „Man könnte vielleicht zwei oder drei Prozent mehr machen, aber nicht 100 Prozent“, schildert Herrmann. In der Betriebsgemeinschaft Schackenthal mussten aufgrund des Rapserdfloh-Schadens 30 Hektar Fläche umgebrochen werden, berichtet Nancy Packeiser, geschäftsführende Gesellschafterin in dem von drei Familien geführten Betrieb. Hier wachsen jetzt Sonnenblumen.

Auch die Agro GbR Aschersleben hat jetzt auf 80 Hektar Fläche Sonnenblumen angebaut. „Die Sonnenblume kann auch mit der Trockenheit und kargen Böden umgehen und benötigt nicht so viel Dünger“, sieht Firmenchef Jürgen Arndt darin eine Alternative. Auch wenn die Kultur bislang nicht unbedingt „zu uns passt“. Aber aufgrund der Preissituation und Verfügbarkeit sei die Entscheidung dafür gefallen. Geplant hatte er auf der Fläche ursprünglich Zuckerrüben und Mais.

Viele Landwirte denken so. Ein Saatguthändler, mit dem Frank Herrmann kürzlich gesprochen hatte, habe berichtet, dass es gar kein Sonnenblumensaatgut mehr gibt. Alle hätten versucht, auf den Zug aufzuspringen. „Wenn die Situation weiter anhält, dann könnten auch andere Landwirte den Entschluss fassen, und im nächsten Jahr mehr Raps anbauen“, meint er zur Pflanzenölfrage.

Nicht nur der kleine Rapserdfloh, auch die nicht mehr zugelassenen Insektizide und Beizmittel stellen die Landwirte vor Herausforderungen, bestätigt Nancy Packeiser. „Wir hatten vorher schon Sonnenblumen. Wir haben die Anbaufläche jetzt verdoppelt“, erklärt sie. Viel mehr, als die Ölmühle in Riesa verarbeiten kann, könne aber auch in der Region nicht produziert werden, stellt sie fest. „Wenn die voll sind, dann zahlen sie auch schlechter“, sagt sie. Doch Nancy Packeiser bleibt optimistisch. „Landwirte neigen dazu, den Kopf immer oben zu tragen. Wir stellen uns allen Herausforderungen und am Ende wird es irgendwie gehen.“ Jeder Landwirt hänge an seinem Job, ist sie sich sicher. So sieht es auch Jürgen Arndt: „Man denkt immer, es kann nicht so weitergehen, aber siehe da...“