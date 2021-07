Marode Brücken in Drohndorf können nun saniert werden

Seit Jahren ist die Wipperbrücke unpassierbar für Fahrzeuge, was die Bewohner der Gipshütte vor große Probleme stellt.

Die Wipperbrücke in Drohndorf wurde 2020 gesperrt.

Aschersleben/MZ - Die beiden gesperrten Brücken in Drohndorf - die Flutgrabenbrücke und die Wipperbrücke - können neu gebaut werden. Stadtplanerin Julia Rippich brachte diese frohe Kunde am Mittwoch in den Stadtentwicklungsausschuss mit.

1,127 Millionen Euro Fördermittel sind für das Vorhaben bewilligt worden. Das entspricht etwa 90 Prozent der Kosten, sodass für die Stadt ein Eigenanteil in Höhe von 200.000 Euro bleibt. Diese Nachricht war sehnlichst erwartet worden und dürfte vor allem die Drohndorfer freuen.

Denn der bauliche Zustand der Wipperbrücke ist so schlecht, dass sie ab 2015 nur noch eingeschränkt belastbar war und im vergangenen Jahr ganz gesperrt werden musste - nicht nur für den Autoverkehr, sondern auch für Radfahrer und Fußgänger.

Die gesperrte Brücke bereitet einigen Anwohnern und einem Landwirt Probleme

Seit Jahren ist die Wipperbrücke unpassierbar für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge, was die Bewohner der Gipshütte vor große Probleme stellt. Auch für den Landwirt ist die Situation unbefriedigend, weil er große Umwege fahren muss, um seine Felder zu bewirtschaften.

Um die Eigenmittel für den Bau aufbringen zu können, ist im vergangenen Jahr der Gebietsänderungsvertrag zwischen Aschersleben und Drohndorf geändert worden. Das heißt: Sind die beiden Brücken instandgesetzt bzw. neu gebaut, dann ist auch der Gebietsänderungsvertrag der Stadt gegenüber der eingemeindeten Ortschaft erfüllt.

Der Ortschaftsrat hatte dem schweren Herzens zugestimmt, um den Neubau finanziell möglich zu machen. Zwei Straßenbaumaßnahmen sind noch offen, sie sind nun aus dem Vertrag gestrichen. Vergessen sind sie nicht, denn sie stehen in der Prioritätenliste für notwendige Baumaßnahmen. Sie wird von oben nach unten abgearbeitet, je nachdem, wann welche Mittel zur Verfügung stehen.