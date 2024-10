In der Reihe „Vor(ge)lesen Spezial“ liest die Theologin in Aschersleben aus ihrem Buch „Mütter der Bibel“ und vergleicht die Rollen der Frauen von damals und heute.

Aschersleben/MZ - „Sie ist streitbar, aber offen, persönlich und nahbar – ich bin richtig froh, dass sie nach Aschersleben kommt“, schwärmt Pfarrerin Anne Bremer von Margot Käßmann, die von 2009 bis 2010 Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland war. Am Montagabend, 7. Oktober, ab 18 Uhr liest die Theologin und Pfarrerin im Ruhestand im Bestehornhaus in der Reihe „Vor(ge)lesen Spezial“ aus ihrem Buch „Mütter der Bibel“.

Lieblingsbuch

„Es ist eins ihrer älteren Werke, mit dem sie eigentlich gar nicht mehr unterwegs ist. Das ist also wirklich etwas Besonderes“, weiß die Ascherslebener Pfarrerin und gesteht: „Ich persönlich liebe dieses Buch!“ Käßmann habe dafür biblische Frauengestalten aus dem Alten und dem Neuen Testament herausgeholt und die Rollen der Frauen wiedergefunden im Heute. „Es geht um Frauen, die gar keine oder erst spät Kinder bekommen und die Reaktionen aus ihrem Umfeld darauf, es geht um Stief- und Schwiegermütter oder um Frauen, die selbst Karriere machen“, zählt Anne Bremer Beispiele auf.

„Es ist erschreckend und beruhigend zugleich, wie ähnlich diese Lebenswege mit denen der Frauen von heute sind“, meint die Ascherslebenerin und erklärt: „Wenn man wissen will, wie aktuell die Bibel ist, sollte man sich das unbedingt anhören!“ In der Tourist-Information und im Gemeindebüro des Evangelischen Kirchspiels im Stephanikirchhof 9 gebe es Karten für fünf Euro. „Und es wäre klug, sich die vorher zu holen. Denn sie gehen gut weg“, sagt Bremer.

Viele Ämter inne

Sie selbst freue sich sehr auf die Begegnung mit Käßmann, die sie nur einmal kurz bei einer Tagung persönlich gesehen hatte. Die 66-Jährige, die landesweit bekannt ist, hatte bereits viele Ämter inne, war etwa Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Präsidentin der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer. Nach einer Alkoholfahrt zeigte sie Reue und trat 2010 von ihren Ämtern als EKD-Ratsvorsitzende und als Landesbischöfin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover zurück. Der Kirche blieb die Pastorin aber trotzdem treu, wurde etwa 2017 Botschafterin des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum. 2018 wurde die Theologin, die in den Jahren zuvor unter einer Krebserkrankung litt, dann in den Ruhestand verabschiedet.

Beeindruckende Frau

„Sicher, sie vertritt auch streitbare Positionen, ist aber eine sehr beeindruckende Frau, die auch zu dem steht, was sie macht. Und sie ist sehr, sehr sympathisch“, weiß Bremer von den Telefonaten mit ihr im Vorfeld. Denn als die Themenreihe „Vor(ge)lesen“ geplant worden sei und Bremer die Idee hatte, sie einzuladen, habe „ich einfach versucht, sie zu erwischen“. Käßmann habe nämlich inzwischen einige Bücher geschrieben, meist auch sehr persönliche.

Die Lesung ist eine Gemeinschaftsaktion von Aschersleber Kulturanstalt und Evangelischem Kirchspiel. Die Veranstaltung beginnt Montag, 7. Oktober, 18 Uhr im Bestehornhaus.