Letzter Nagel von Ascherslebens Alt-Oberbürgermeister versenkt

Aschersleben/MZ - Die Hammerschläge hallen, Andreas Michelmann führt das Zimmermannswerkzeug mit kräftiger Hand. Doch der letzte Nagel will und will nicht im Gebälk verschwinden. „So viel hab ich mein ganzes Leben nicht gearbeitet“, scherzt Michelmann an seinem letzten Arbeitstag. Den letzten offiziellen Termin - das Richtfest in der Kopernikusstraße 10-16 - will er sich nicht nehmen lassen. Endlich ist es vollbracht, und auch sein Nachfolger Steffen Amme muss zeigen, dass er nicht nur am Schreibtisch sitzen kann. Die erste Amtshandlung als neuer Oberbürgermeister erledigt er schnell und souverän mit relativ wenigen Hammerschlägen.

